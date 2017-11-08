設置金融科技園區 顧立雄肯定北市政府協助

對於設置金融科技園區地點，金管會主委顧立雄表示，台北市政府很幫忙（記者王孟倫攝）

2017-11-08 12:06

〔記者王孟倫／台北報導］金管會主委顧立雄被綠營視為披戰台北市選舉的黑馬人選，不過，對於「金融科技創新園區」設置地點，台北市政府與金管會雙方展現良好互動，顧立雄今天更肯定，台北市政府很幫忙，園區地址近日就會定案，明預計年農曆後，金融科技業者就可進駐。

由於台北市長柯文哲屢次砲打中央，與民進黨關係陷入緊張，部分綠營人士主張不該繼續禮讓柯P，並點名顧立雄適合人選，但顧立雄日前強調，沒有這樣規劃。

為推動我國發展金融科技，金管會希望在台北市設置「金融科技創新園區」，讓業者可以進駐、形成產業聚落；十月中旬，台北市政府與金管會也首次對此議題會談，雙方氣氛融洽。

對於金融科技園區進度，顧立雄指出，台北市政府很幫忙，我們預計在台北市中心，找一處約八、九百坪的地點，並提供金融科技業者非常便宜的租金；第一年將先由金融總會的基金支應，第二年開始會由中央編列預算。

由於台北市的市中心適合設置產業園區，包括：空總、華山文創園區的土地使用權，均屬於中央政府，因此，目前最可能落腳地點，應該三創數位生活園區。

不過，顧立雄強調，現在還沒定案，況且，這部分必須尊重台北市政府，屆時雙方會共同宣布。