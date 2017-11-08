11/8重要財經新聞一覽

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）昨舉行「眺望二○一八產業發展趨勢研討會」示警，台灣半導體產值向來居全球「二哥」地位，僅次於美國。（資料照）

2017-11-08 09:43

自由時報財經︰二哥地位不保 我半導體產值 今年被韓超越

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）昨舉行「眺望二○一八產業發展趨勢研討會」示警，台灣半導體產值向來居全球「二哥」地位，僅次於美國，今年受到華亞科被美光併購影響、記憶體產值減少，且IC設計業衰退，加上中國崛起等因素，不僅產值成長遠低於全球，且「二哥」寶座將首度讓給韓國，退居全球老三；二○二○年前產值更可能被中國趕上。

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二哥地位不保 我半導體產值 今年被韓超越%%http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1150108

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