蘋果好甜 PCB華通、燿華財報亮眼

2017-11-08 09:30
華通獲利亮眼，股價再衝波段新高。（記者卓怡君攝）
〔記者卓怡君／台北報導〕在蘋果新機帶動下，PCB廠商華通（2313）、燿華（2367）第三季季報亮眼，華通早盤放量大漲，一度亮燈漲停，燿華股價亦跳空勁揚。
華通單季獲利衝到歷史次高，季增161.88％、年增195.37％，每股稅後盈餘1.17元；燿華10月合併營收創下歷史新高，第3季稅後盈餘1.84億元，創近3季新高，季增526.08％，單季每股稅後盈餘0.34元。
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華通獲利亮眼，股價再衝波段新高。（記者卓怡君攝）
〔記者卓怡君／台北報導〕在蘋果新機帶動下，PCB廠商華通（2313）、燿華（2367）第三季季報亮眼，華通早盤放量大漲，一度亮燈漲停，燿華股價亦跳空勁揚。
華通單季獲利衝到歷史次高，季增161.88％、年增195.37％，每股稅後盈餘1.17元；燿華10月合併營收創下歷史新高，第3季稅後盈餘1.84億元，創近3季新高，季增526.08％，單季每股稅後盈餘0.34元。