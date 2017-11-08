被稱「洪秀柱最大咖支持者」 茂德張高祥首度回應

地產大亨、茂德機構總裁張高祥以新台幣160億元買下東森電視台95%股權，面對外界質疑他是「洪秀柱最大咖支持者」，張高祥首度回應。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-08 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕地產大亨、茂德機構總裁張高祥以新台幣160億元買下東森電視台95%股權，面對外界質疑他是「洪秀柱最大咖支持者」，張高祥首度回應，「她就是個朋友。」

張高祥接受《鏡週刊》專訪時，首度對外說明買東森電視的原因，他表示，媒體的影響力無遠弗屆，台灣的電視台能夠做得更好，而且東森電視年年獲利，「我看到它的價值」。張高祥說，未來會找前中鋼董事長林文淵來幫忙，但也會尊重現有經營團隊，共組一個菁英團隊，強調他只是「純投資者」。

面對外界質疑他是「洪秀柱最大咖支持者」，張高祥回應，他認識國民黨前主席洪秀柱已經20年，她就是個朋友，經營事業不可能不認識政治人物，他也在成立腎臟病防治基金會後邀請洪秀柱出任董事長。張高祥說，他會以台灣利益為優先，做到公正、中立，立場不藍、不紅、不綠，目標要做華人最優質的電視台。

東森電視的出售案歷經波折，美商DMG娛樂集團執行長丹密茨（Dan Mintz）因有中資疑慮卡關，台數科又因遭NCC以媒體壟斷為由否決。茂德之所以讓東森電視創辦人王令麟，東森電視董事長范瑞穎認為，茂德團隊的投資架構單純，也非上市公司，沒有黨政軍的問題，且對東森電視未來發展有遠景，讓大股東看到茂德的誠意。