台股盤前》多空未表態 短期高檔區間整理

2017-11-08 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕昨天加權指數開高後走勢呈小幅震盪，盤中少有波動，加權指數最終收在10840.34點，上漲54.15點，成交金額為1243.56億元，三大法人合計買超金額為新台幣18.37億元，外資買超5.54億元，投信賣超2.72億元，自營商買超15.55億元，外資在台股期貨的多單未平倉部位增加2,746口為49,665口。

台積電昨天終獲買盤青睞，不僅結束連五黑且收在最高244元創下收盤新高價，盤中亦扮演著撐盤角色，帶動加權指數緩步墊高站上五日線並再度創下收盤新高點；後續台股走勢在多空雙方勢力尚未出現爆量噴出表態前，短期料將維持在高檔區間整理。

今日觀察重點：

眾院正考慮一項計劃，將緩慢調降美國企業稅率。55% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 74% 獲利優於預期，66% 銷售高於預期。週一美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.36至0.19％，美股四大指數中長期趨勢仍偏多，短期高檔盤堅。

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上進而再創新高，成交量是否持續大於20日均量，短線盤面主流為蘋概、半導體、二極體、鏡頭、車用、工業4.0、金融等。

在行政院長賴清德親下指導棋，勞動部預計今（31）日下午將最新《勞動基準法》修正草案對外界預告，內容與先前拍定方向幾乎一致，企業最期待的鬆綁「7休1」例假日限制，將調整為「14休2」，在2週、14天區間內，由勞資協商，最長可連上12天班。近一年民怨甚大的一例一休，賴揆速戰速決清理戰場，不到2個月摘除施政緊箍咒。此政策有利未來企業人力的調度與安排。