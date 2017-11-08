5.5億現金交保太高調 周刊爆：顧立雄打算斬趙藤雄金脈

趙藤雄父子3人日前遭檢方同步起訴。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-08 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕遠雄集團董事長趙藤雄父子3人日前遭檢方同步起訴，趙藤雄在35分鐘順利籌出5.5億元保釋金，但如此大的動作，恐致使金管會主委顧立雄下令切斷金脈，甚至可能動搖遠雄根基、打亂趙家二代的接班布局！

《周刊王》報導，金融圈人士說，趙藤雄雖仍實質領導遠雄集團，但事業其實已陸續交棒兩個兒子，大兒子趙文嘉接下遠雄建設董事長，次子趙信清則擔任遠雄人壽總經理，但根據《保險法》第168條規定，保險法的資金運用有違法者，可處以新台幣90到450萬元罰鍰，或勒令撤換包括董事長、總經理等負責人，情節重大者並得撤銷營業執照。

金管會官員表示，趙信清若真的涉及利害關係人交易、掏空等不法情事，即使只是起訴，仍可以依法解除總經理職務，情節嚴重確實可以廢止營業執照。金融圈人士指出，如果趙信清的總經理之位被金管會拔掉，趙家就會脫離遠雄人壽第一線的經營權，關係企業間的合作將會大幅受影響，趙信清接班也會遙遙無期。

另外，依《公司法》規定，遠雄建設屬上市上櫃公司，若涉背信、侵占等罪，且判一年以上者，負責人就會被解任，也就會影響趙藤雄大兒子趙文嘉接班的布局。知情人士透露，趙藤雄除了擔心自己是否可以脫身，兩個兒子都被起訴，司法後續不知道是否會追殺全家，往來銀行也可能抽銀根，導致遠雄人壽的金脈被斷，遠雄建設的貸款也逐步限縮。

遠雄集團發言人楊舜欽表示，遠雄採專業經理人制度，所有營運項目以符合法令為第一要求，目前公司營運及財務都正常，趙藤雄也逐漸卸下各公司董事長的職位。遠雄人壽則指出，遠雄人壽已建立專業經理人機制，各項業務都正常，財務健全，保戶權益不受任何影響，社會大眾可以放心。

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