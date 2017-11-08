周刊爆吳東進弄巧成拙 導致吳欣盈一怒斬婚

吳欣盈和林知延至今官司尚未結束。（資料照，記者胡舜翔攝）

2017-11-08 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕新光人壽副總吳欣盈和華南銀行副董林知延至今官司尚未結束，周刊報導，當初吳欣盈的爸爸、新光金控董事長吳東進和女婿深談之後，決定幫女婿勸女兒，為了要讓常常待在英國的吳欣盈多一點時間在台灣陪林知延，吳東進打算賣掉女兒在英國的處所，沒想到此舉惹怒吳欣盈，強化要喊切的決心！

《周刊王》報導，知情人士透露，當時吳欣盈和新加坡男子Weng貼臉、親嘴等親暱照片被林知延發現，本來希望太太能道歉，沒想到卻換來離婚的回應，當時林知延並不想離婚，只好拿著照片向岳父求救。吳東進過去曾在英國買了一間豪華小公寓給女兒住，吳東進聽了林知延的質疑後，認為吳欣盈一年有3分之1的時間都在英國，確實奇怪，決定賣掉英國的房子，要女兒多在台灣陪老公。

知情人士說，沒想到吳欣盈得知後，非常不滿，要林知延在英國再買一間房子給她，但林不答應，反而稱「房子是爸爸要賣的，我再去買一間不是反而被罵死？」這讓吳欣盈相當生氣，之後就搬出夫家，甚至要求離婚。

針對此事，新光金控公關廣宣部表示，相關問題皆屬私領域的事，吳東進、吳欣盈皆不回應。林知延至周刊截稿前也未回應。