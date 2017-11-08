TPP為早日生效商討新條件 僅需6國批准

2017-11-08 00:56

〔中央社〕跨太平洋夥伴協定（TPP）11個參加國7日開始研究，倘若除美國以外的新協定方案得以出爐，在獲得相當於過半數6個國家國內批准後就讓TPP生效。

共同社報導，現有協定中與批准國家GDP相關的標準將取消，從而在新條件下更容易讓TPP早日生效。各方將在越南中部峴港8、9日舉行的部長會議上做最後判斷。

為達成架構協議，部長會議上美國退出後部分效力「凍結」的候選項目彙總工作，將進入最後關鍵階段。部分項目協調工作陷入停滯，出席會議的日本經濟再生大臣茂木敏充將與各國進行個別會談，敦促各國讓步。

8日也將召開以地區整合為議題的亞太經濟合作會議（APEC）部長會議。對構築多邊自由貿易區持否定意見的美國川普政府的參加，是否會讓討論發生變化，是各方關注的焦點。

有關TPP生效條件，包括美國在內的12個國家簽署的現有協定規定，占所有參加國GDP的85%以上的6個以上國家國內手續完成。若無超過GDP6成的美國和接近2成的日本的同意，TPP無法生效，實際上因美國的退出已告吹。

11國在6、7兩日召開首席談判代表會議，就生效條件等展開協調。為避免混亂，各國考慮僅留下6國批准這一條件，而放棄GDP標準。但若談判陷入僵局，又有其他國家退出的話，也可能做出修改。

另一方面，凍結候選項目中包括越南等新興市場國家提出撤銷紡織品關稅的條件和禁止國有企業優惠措施等項目，紐西蘭還有意修改企業與進駐對象國家間糾紛的解決手續。推進磋商的日本等國認為，若同意上述要求，則TPP自由化水平將下降，要求相關國家撤回要求。