單身潮襲台 壽險業者建議打造保障金三角

2017-11-07 22:57

〔記者廖千瑩／台北報導〕11月11日光棍節將至，根據內政部統計，台灣20歲至40歲適婚年齡的人口約有702萬，其中高達440萬人未婚，分別為男性244萬人、女性196萬人。

壽險業者建議，單身族在享受生活的同時，也需要提早幫自己做好完整保障規劃，打造「意外」、「醫療」以及「退休」保障金三角，即便是一個人，也能享受人生。

康健人壽商品發展與行銷傳播部副總經理唐家舜表示，「意外保障」對於年輕單身族來說很重要，特別是男性。根據衛生福利部105年死因統計年報顯示，意外事故所造成的死亡比率，為十大死因中的第六位，每73分鐘就有一人因意外事故死亡。因此，含有殘廢、身故及醫療給付的意外險、意外傷害險是單身族不可或缺的保障工具。

「醫療」及「退休」保障對單身男女來說不可或缺，康健人壽今年「360°康健指數」調查發現民眾普遍醫療保障不足，只有半數左右的受訪者表示擁有充足的保險，可以因應退休後的醫療或重大疾病支出；僅12%受訪者認為自己有足夠金錢可以退休，突顯財務面向的潛在風險與醫療保障不足的隱憂。

唐家舜建議，單身族一定要有足額的醫療保險金來移轉風險，避免未來醫療費用侵蝕辛苦存下的儲蓄，更要趁年輕時為自己的老年生活做好規劃。針對事業穩定、收入較為寬裕的單身族，建議要衡量自身需求與能力，趁年輕時打造自己的終身醫療帳戶，因為台灣人平均一輩子花在醫療上的費用至少要新台幣350萬元。