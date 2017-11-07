「手機保單」明年上路 維修上限2年6次

2017-11-07 21:09

〔記者王孟倫／台北報導〕手機「保固」變「保單」預計明年初上路！金管會表示，為了擴大消費者保障，產險公會正在設計「手機保單」之契約，目前規劃保險期間為2年，每年可維修3次、2年為6次，與現行的手機保固專案相較，會盡量做到「無縫接軌」。

手機保單的正式名稱為「行動裝置保險」。金管會保險局副局長蔡麗玲表示，現行手機加價購買之保固維修，已與保險混淆，業者提供的手機保固方案，不單是「手機原廠瑕疵保固」，而是包括「人為意外的保固」例如意外泡水、螢幕破裂等，此已具有保險性質。

為強化擴大消費者保障，金管會要求，從明年1月起，將現行的手機保固（保修）方案，改為「手機保單」。

不過，目前看到電信業者標榜的手機保固方案，許多強調可無上限維修次數；換言之，若明年上路的「手機保單」，只有提供2年6次維修機會，不就是對消費者的權益限縮嗎？

對此，金管會官員說明，從一般手機正常使用來說，2年多達6次維修，已經相當頻繁了；況且，電信業者現行的保固專案，實際上也不會讓消費者「維修到飽」，多半在2年內只提供4到6次維修。

此外，手機保固改為保單後，銷售人員必須取得手機保險銷售資格；根據金管會統計，到今年10月底為止，產險公會已舉辦17場團體考試，電信業有1060人報名、已有955人取得證照。