政策保單發功！小額終老型保險 8個月賣出29萬多張

2017-11-07 20:57

〔記者王孟倫／台北報導〕今年最熱銷的壽險商品，竟是被稱為「政策保單」的「小額終老型保單」，根據金管會最新統計，從2月開賣至9月底，短短8個多月，「小額終老保險」保費已經累計為33億8620萬元，銷售件數高達29萬1343件。

為了因應台灣高齡化社會來臨，金管會積極鼓勵保險業者辦理「小額終老型保險」，以滿足民眾基本保險保障。

金管會指出，一般終身壽險的保險年齡多設在65歲之前，65歲以上的商品相當少，且通常要一次繳清，對保戶比較不方便。

因此，金管會要求保險業者配合推出「小額終老保險」，並提供監理誘因、鼓勵保險業者推廣辦理，結果，政策保單之推廣奏效，從開辦以來就大賣，這也是金管會主導推動下，最成功的一張保單。

保險局副局長蔡麗玲表示，「小額終老保險」是提供終身壽險保額30萬元及附加傷害保險保額2萬元，不僅投保年齡可達84歲，保費也比一般保單便宜2成左右；尤其，這張標榜「一生只能買一張」，因此，大獲市場好評。

蔡麗玲指出，小額終老保險今年從2月賣到9月，共賣出29多萬張，金額超過33億元，外界評價相當好；其中，從年齡別來看，55歲以上投保小額終老保險的保費為21億5169萬元，已佔整體比例達63.54%。