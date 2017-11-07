狹幅盤整 新台幣收30.17元

2017-11-07 16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈狹幅盤整格局，終場升值3.4分，以30.17元兌1美元作收，創1週新高，且市場交投依舊清淡，台北外匯經紀公司成交量為5.08億美元。

「非常無聊的盤！」外匯交易員說，近期少了外資助拳，只剩銀行間實質性拋補，導致匯市量能維持低檔水準，而新台幣也呈現一天升、一天貶的走勢，短期較難看到有明確方向及趨勢。

新台幣今以30.175元開出，最高30.160元、最低30.177元，終場收30.170元。