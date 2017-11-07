霹靂第3季EPS達0.42元 賺贏上半年

2017-11-07 15:11

〔記者張慧雯／台北報導〕霹靂（8450）今（7）日公告10月營收及第3季財報。10月營收為0.48億元，較去年同期營收小幅成長；第三季每股稅後盈餘（EPS）0.42元，已超過今年前半年累計獲利，逐步走出今年上半年的營運低潮。

霹靂財務長郭宗霖指出，受惠於中國付費視頻及商品銷售收入大幅成長，今年第3季的營收已超過去年度第3季營收，未來中國付費視頻、授權及商品銷售收入，將成為霹靂營運更大的成長動能。

霹靂今年度針對三大市場發展策略分別為「台灣市場穩健成長，日本市場強勢發展，中國市場全面布局。」除台灣市場因為網路盗版、戲迷由線下轉為線上的收視習慣改變而受影響外，今年與日本伙伴持續強化合作，中國市場更是快速發展。

日本動漫界神級大師虛淵玄與霹靂布袋戲合作之特映版電影《Thunderbolt Fantasy 生死一劍》擬於12月8日將在威秀影城強勢推出，台灣、日本、中國的相關票房、新媒體授權、遊戲授權及商品銷售，將為第4季營運帶來成長。

此外，霹靂布袋戲劇集的男主角「素還真」將於明年出道滿30週年，霹靂已經籌備「還真三十」計畫，明年在台灣將陸續推出線上付費收視、舊劇重拍、全新授權遊戲、霹靂大展及音樂演唱會等一連串線上結合線下的活動，將為霹靂長期耕耘所累積的IP，注入全新的能量。