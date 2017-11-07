台股站回10840點 法人：高檔震盪整理、再漲動力不足

2017-11-07 13:45

〔記者張慧雯／台北報導〕美股收紅，台股開盤小漲34.64點，維持小漲震盪格局收盤；法人表示，隨著APPLE財報、iX開始銷售，美國財報季高峰已過，隨著重量級科技財報接近尾聲，且感恩、聖誕節將至，預計外資買超將維持保守。

國泰證期研究部指出，美國一路創新高反映企業獲利不斷上修，相反地台股等新興股市獲利並未如美國依樣強勁，不過80%公司已公告獲利下，美股再上修空間有限，股市再漲動力不足。

法人表示，博通（Broadcom）併購高通（Qualcomm）傳言成真，博通宣布，以1300億美元現金與股票併購高通，激勵費城半導體指數大漲1.34%，而台股的指標股台積電（2330）、股王大立光（3008）等股價有撐，LED、DRAM 因財報表現亮麗，股價也走強，至於傳產方面，榮成、寶隆大漲，造紙股漲幅居冠，而汽車、機電、塑化股也上漲。

保德信高成長基金經理人葉獻文分析，蘋果iPhone 8 與iPhone 8 Plus開賣前後，台股出現濃厚的觀望氣氛，外資在7、8、9月更由買轉賣，蘋果供應鏈拉回修正；隨著iPhone X開始預購，供應鏈的良率不如預期，讓iPhone X恐呈現供不應求，供應鏈廠商明年第一季出貨量應比本季更佳，外資在10月又開始青睞台股，轉賣為買。

葉獻文指出，時序進入年終消費旺季，指數仍有上攻空間，今年台股多數企業營收、獲利呈現成長，非電子成長幅度高於電子；到明年，電子成長性則優於非電子，針對選股，電子股當中看好半導體、光電、5G與蘋概股，而傳產股可布局中概、消費與電動車相關個股。