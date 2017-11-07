電商崛起 台灣零售業紛砸重金成立倉儲物流中心

電商崛起，也帶動後端的物流倉儲需求，根據商仲業者統計，過去10年網購營業額每年至少5%成長，最高甚至可達15%，截至去年為止，網購營業額已占全國零售營業總額比率約5.4%，相較鄰近國家至少7%的比重，仍有相當的成長空間，因此，台灣部分廠商陸續布局物流中心。圖為素地示意圖，非物流中心所在地。（記者徐義平攝）

2017-11-07 13:43

〔記者徐義平／台北報導〕電商崛起，也帶動後端的物流倉儲需求，根據商仲業者統計，過去10年網購營業額每年至少5%成長，最高甚至可達15%，截至去年為止，網購營業額已占全國零售營業總額比率約5.4%，相較鄰近國家至少7%的比重，仍有相當的成長空間，因此，台灣部分廠商早已布局物流中心，包括MOMO在桃園成立北區物流中心，全家便利商店也砸下40億元在大溪與中南部成立物流廠房。

仲量聯行表示，過往台灣的工業地多為投資導向，不過，日前產創條例三讀通過部分修正條文，未來閒置工業地可透過強制拍賣而有效利用，預期可創造工業地不少新供給，也可讓工業地逐漸以自用型為主，尤其是釋出的工業地剛好可以供應電商、零售與第三方物流逐年增長的需求。

其實此波電商是全球性的趨勢，以中國為例，去年電商營業額占該國全年零售總額約12%，促使中國倉儲物流廠房的需求相當大，光是今年第三季租賃需求便成交38萬坪，相較上一季成長約11%。

不過，目前中國一線城市倉儲物流的空置狀況有限，反倒是二、三線城市相當熱絡，以上海周邊的衛星城市為例，崑山、蘇州、武漢以及成都等均有大面積成交實例，合計去化坪數超過15萬坪。也因為倉儲物流廠房需求旺盛，順勢推升租金上揚。