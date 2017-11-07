警訊再響！台灣半導體產值被韓超越 居全球第三

韓國因三星、SK海力士兩大記憶體高市佔率，今年在全球半導體產值將超越台灣，排名第二，僅次於美國。（法新社資料照）

2017-11-07 10:31

〔記者洪友芳／台北報導〕台灣半導體業再出現警訊！工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）今指出，全球半導體市場在記憶體成長6成帶動下，首度衝破4千億美元大關，比去年成長近2成，韓國也因三星、SK海力士兩大記憶體高市佔率，今年在全球半導體產值將超越台灣，排名第二，僅次於美國，台灣受華亞科被美光併購影響記憶體產值減少、IC設計業衰退等因素，今年產值首度退居全球第三大，比重也由去年的18.1％減為16.3％。

工研院IEK今天舉行「眺望2018產業發展趨勢研討會」有關半導體產業分析，研究經理彭茂榮指出，今年全球經濟成長持穏，加上記憶體大漲，帶動全球半導體產值近5千億美元，成長近2成，但如果扣除記憶體，約成長9％。

今年台灣半導體業産值約2.46兆元，僅成長0.5％，跟去年差不多持平，彭茂榮認為，台灣因華亞科被美光買走、設計業衰退及晶圓代工沒有預期好影響僅微成長，以美元計約805億元，落居韓國的868億美元之後，首度從全球第二名退到第三名。美國則以2164億元仍居全球半導體產值之冠。

彭茂榮也指出，中國在政策扶植下，設計與封測業已擠進前三名，今年半導體業產值可望以255億元居全球第六，占全球比重從去年的4.9％提高到5.2％。