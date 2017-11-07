美重量級財報近尾聲 法人：外資買超將保守

台股今日呈現狹幅盤整狀態，法人認為，第三季財報高峰已過，再漲動能有限，宜居高思危。（擷取自奇摩股市）

2017-11-07 10:20

〔記者張慧雯／台北報導〕美股收紅，但亞股今日早盤多以小跌開出，台股開盤則小漲34.64點，來到10820.83點，法人表示，隨著APPLE財報、iX開始銷售，美國財報季高峰已過，隨著重量級科技財報接近尾聲，且感恩、耶誕節將至，預計外資買超將維持保守。

國泰證期研究部指出，美國一路創新高反映企業獲利不斷上修，相反地台股等新興股市獲利並未如美國一樣強勁，不過80%公司已公告獲利下，美股在上修空間有限，股市再漲動力不足。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，主要央行維持鴿派態度，全球寬鬆環境短期內未受到影響而轉向，資金行情尚未結束。加權指數站上10800高點後呈現區間震盪，整體指數表現空間雖較有限，股性較活潑的中小型股相對表現亮眼，過去一週加權指數收高0.86%，但店頭市場則收高1.72%。

周俊宏指出，加權指數持續高檔震盪整理，外資自上週二起連4日賣出，且外資台期指未平倉淨多單掉到5萬口以下，是否表示外資已呈現居高思危，是後續觀察重點。他也建議，投資操作上建議側重第3季季報表現不差的傳產股，風險可能降低。