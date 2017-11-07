11/7重要財經新聞一覽

2017-11-07 09:36

自由時報財經︰博通3.9兆提親 高通料將拒絕

美國IC設計巨擘博通（Broadcom）週一宣布，將以每股七十美元現金加股票收購高通（Qualcomm），總值約一三○○億美元（約台幣三．九兆元），希望主宰行動通訊晶片市場；若這筆交易完成，將成為科技史上最大併購案。不過，預料高通將拒絕博通的開價，認為此一價格低估該公司的價值。

相關新聞請見： 蘋果日報財經︰沃旭世紀鋼攜手 開發大彰化離岸風電

全球風場開發龍頭沃旭能源昨與世紀鋼（9958）簽訂合作意向書，未來將由沃旭提供技術、世紀鋼生產水下基礎結構，共同開發彰化離岸風場。世紀鋼董座賴文祥表示，將砸50億元於台北港興建2棟廠房，初期年產能可生產70座，預計2019年完成試運轉，以便供應沃旭2021年風場建設工程。

工商時報財經︰蘋果掃貨 DRAM漲不停 本季已漲10％，下季料將續漲5％，南亞科等受惠

由於蘋果包下了三星、SK海力士、美光等三大廠第四季行動式DRAM產能，在產能排擠效應發酵下，標準型、伺服器、利基型等DRAM持續缺貨，第四季合約價順利再漲6～10％，業界對明年第一季淡季續漲5％已有高度共識，法人點名南亞科、華邦電、威剛將受惠最大。

經濟日報財經︰iPhone X拆解報告出爐 台積電大贏家

iPhone X初步拆解報告曝光。外電報導，知名拆解網站iFixit拆解iPhone X發現，台積電主要客戶產品全數入列，使得台積電成為iPhone X熱銷的大贏家。

星島日報財經︰卡塔爾航空斥52億 購建滔9.61%國泰持股

建滔化工（148）過去一年頻頻增持國泰航空（293）股份，至9.61%，市傳建滔化工主席張國榮甚至有意成為國泰大股東。不過建滔化工昨日在開市前公布悉售所持的國泰股份予卡塔爾航空，共計51.62億元，建滔化工獲利約8億元。市場人士指出，建滔可能有見無法向國泰施加影響力，而且持股有盈利，倒不如善價而沽。