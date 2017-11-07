台股盤前》沙國持有台股19檔個股 後續動向有待觀察

目前沙國主權基金以其央行名義在台股主要持有台積電、鴻海、聯發科、統一等19檔個股，且均為各公司前十大股東。（資料照，記者王敏為攝）

2017-11-07 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕目前沙國主權基金以其央行名義在台股主要持有台積電、鴻海、聯發科、統一等19檔個股，且均為各公司前十大股東。以週一收盤價來看，台積電為第四大股東、持股持股市值高達937億元最高，鴻海也為第四大股東、市值358億元，聯發科與統一則都是第三大、市值分別為140億元、108億元。而這19檔主要持有的個股合計達2011億元。是否會因沙國內部動盪而成為提款機，有待觀察。

博通（Broadcom）提出以1300億美元天價併購晶片製造廠高通。若併購成功，該交易將是科技史上，最大併購案件，企業併購消息拉抬了華爾街氣氛。美國上季企業獲利較預期高出6.1%，70%的S&P 500企業獲利高於預期。週一美股上漲，漲幅介於0.04至1.34％，美股四大指數中長期趨勢仍偏多，短期高檔盤堅。

由於蘋果包下了三星、SK海力士、美光等三大廠第四季行動式DRAM產能，在產能排擠效應發酵下，標準型、伺服器、利基型等DRAM持續缺貨，第四季合約價順利再漲6～10％，業界對2018年第一季淡季續漲5％已有高度共識。

榮成紙業昨（6）日自結10月合併營收54.42億元、營業利益8.68億元，雙雙衝上歷史新高點！自湖北榮成新紙機順利投產後，帶動榮成營收表現逐月遞增，累計前10月營收成長43.7％、營業利益成長高達111.3％，都改寫歷史新紀錄。

資料由日盛投顧提供