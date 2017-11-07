日圓貶至27個月新低 國人赴日人數可能再創新高

近期日圓頻頻跳水，日圓兌台幣現金開盤匯價昨天來到0.2667，創下27個月以來的新低點，不少國人搶進便宜日圓。圖為日本白川鄉合掌村。（ShopBack提供）

2017-11-07 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕近期日圓頻頻跳水，根據昨天台銀最新牌告價格顯示，日圓兌台幣現金開盤匯價來到0.2667，創下27個月以來的新低點，盤中最低點更下探至0.2659，不少國人樂翻天，趁低搶進便宜日圓，許多網友揚言立刻下訂機票飛日本賞楓，國人赴日旅遊人數也可能再創新高。

受到Fed年底升息機率大增影響，美元指數走強逼近95整數關卡，日圓持續表現疲軟，日圓兌美元今天狂貶，至114.73價位，而日圓與新台幣的交叉匯率跌破0.266大關，來到約0.2659元，創近27個月以來最低。

日圓逼近0.26關卡，等於1元新台幣就可換到3.76日圓，若一次換新台幣5萬元，與2個月前就差了1萬100日圓，哈日族若掌握此波換匯時機，多出來的1萬100日圓，可多賺1張日本東京迪士尼門票錢（一日券售價7400日圓），再加上一張晴空塔門票。

台灣人超愛到日本旅遊，觀察過去日幣匯率逼近0.26大關，台銀日圓賣出量便大幅攀升。台銀表示，一般而言每日平均賣出約6億日圓，不過上月底重現0.26字頭後，平均每日賣出12億日圓，是平常的兩倍；過去春節與暑假期間為換匯高峰，今年1月便賣出了約700億日圓，近期則有賞楓潮，許多趕在這段日圓低價時搶購，若日圓持續走低，有可能創下日圓賣出量新高，國人赴日旅遊人數有可能創下新高。

今年截至5月底出國旅遊人數達633萬人次，比去年同期增加超過40萬人，已有188萬人次造訪日本，根據立法院預算中心專題報告，國人出國旅遊以去日本最多，人數逐年增加，去年赴日旅客達約430萬人。