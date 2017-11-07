漲後拉回 歐股多收小黑

〔中央社〕經過上週大致攀升的走勢後，交易商今天鎖住獲利，使歐股多半收小黑。
英國金融交易商CMC Markets分析師麥登（DavidMadden）指出，法蘭克福和巴黎股市上週雙雙創歷史新高，倫敦股市也出現多月來高點，「今天小幅拉回並不令人意外」。
法蘭克福DAX 30指數下挫10.07點或0.07%，以13468.79點作收。
巴黎CAC 40指數跌10.72點或0.19%，收在5507.25點。
倫敦FTSE 100指數小漲1.93點或0.03%，收7562.28點。
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〔中央社〕經過上週大致攀升的走勢後，交易商今天鎖住獲利，使歐股多半收小黑。
英國金融交易商CMC Markets分析師麥登（DavidMadden）指出，法蘭克福和巴黎股市上週雙雙創歷史新高，倫敦股市也出現多月來高點，「今天小幅拉回並不令人意外」。
法蘭克福DAX 30指數下挫10.07點或0.07%，以13468.79點作收。
巴黎CAC 40指數跌10.72點或0.19%，收在5507.25點。
倫敦FTSE 100指數小漲1.93點或0.03%，收7562.28點。
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