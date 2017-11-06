永豐金閃換法人代表 何壽川不擔任證交所董事

2017-11-06 23:42

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會今天才通過「何壽川條款」，永豐金證券下午也決定，緊急將永豐金證券的證交所法人代表，從何壽川改派為永豐金最高顧問黃敏助，此一決定，也讓何壽川擔任證交所董事之爭議，暫時落幕。

日前，立委黃國昌點名，永豐金前董事長何壽川因為涉及三寶案弊端，遭到金管會解職，同時也被檢調起訴，卻仍繼續擔任證交所董事，非常不恰當，因此，要求金管會必須做出處理。

金管會主委顧立雄表示，何壽川是以永豐金證券的法人代表身分出任證交所董事，由於依證券法與公司法規定，並需要等一審判決有罪，才不具有證交所董事資格，因此，已經用口頭方式，要求永豐金證券改派法人代表。

對此，黃國昌、江永昌、施義芳、王榮璋等多位立委在立院財委會提案，「若金控負責人遭到解職，金管會應運用其監理管制之權限及必要之行政管制作為，禁止其出任證交所等周邊單位之董事」。

此項提案因而被稱為「何壽川條款」，而顧立雄也明確表示，將依照立院決議，正式向永豐金證券發函，要求改派其在證交所之法人代表。

正當外界懷疑，永豐金是否會買單改派法人代表，永豐金證券今天也火速做出處理，將法人代表從何壽川改為黃敏助，並將函文送交給證交所，換言之，何壽川已不具有證交所董事的身分。