配合新南向 關貿網路：明年成立「通關貿易大平台」

2017-11-06 21:07

〔記者陳炳宏／台北報導〕關貿網路（6183）公司今天舉辦法人說明會，董事長許建隆表示，今年關貿網路提供的綜所稅網路報稅服務已超過386萬筆資料，身為國內最大支應用軟體服務（ASP）服務業者及國內最大強制汽機車險、任意險的平台，今年更開始服務金流，未來配合政府新南向政策，將提供「通關貿易大平台」貿易流服務。

關貿網路行政及財務部副理石欣白表示，由於9日才會召開董事會通過財務報告，所以今天僅公佈上半年財務報表，其中稅後淨利近1.34億元，EPS從去年同期的0.7元成長到今年上半年的0.9元，成長28%。石欣白也透露，第三季損益結算情形會維持與第二季相同成長趨勢。

許建隆說，雖然獲利是正面的，但已經跟董事會說明，公司成立21年了，有些設備老舊，多的獲利將用於更新、布建機房、消防與其他設備及人才育成中心。

關貿網路總經理張陸生指出，在通關貿易大平台部分，目前台灣進出口貿易已經便捷化，但出口到進口國還需要檢驗、檢疫、採證、通關，未來會配合貨主，提供跨境檢驗、檢疫證的跨國互認，包括日本、韓國、東南亞，可以加速出口通關時間，未來甚至可建立海外倉、與跨境電商合作，有利於優良商品南向輸出。

張陸生表示，關貿成立21年來，提供包括通關、稅務等服務，其中有14種國稅與7種地方稅，電子商務部分，包括全聯、屈臣氏、家樂福跟8000多家供應商間的電子交易等電子商務也是關貿網路所服務，此外關貿網路還提供地政、與保險等服務，透過大數據與物聯網結合，明年計劃引進依照駕駛行為模式分析（UBI），提供優良駕駛較優惠的丙式車險的服務。

另外，張陸生也強調，關貿網路也提供客戶服務，服務B2B與B2G（企業對企業及企業對政府）。明年（2018年）的營運方向，包括通關貿易大平台、食品安全（食藥安全服務平台，7非登錄）、觀光加值服務（電子退稅）、資安聯防服務、電子發票多元服務、保險網路服務等6大服務，10月也已成立資安服務群。

針對國內銀行業者資安事件頻傳，張陸生表示，明年關貿網路也會以共享理念，結合法務部調查局資安鑑識中心、財團法人事業發展中心，提供銀行、金控、上市櫃公司，7X24小時資安保全服務。

而去年幫財政部建置的外籍旅客退稅服務，明年也針對外籍旅客，從入境後的WIFI租用、OtoO購物、電子支付、電子發票、特店物流、海外倉儲配送等，在政府核定內容與特店中，把符合退稅的項目（每年退稅金額17億）做到電子退稅。