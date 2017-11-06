台船：國艦國造可望成為長期穩定的營收與獲利

台船建造的特種船舶獲得肯定，圖為DCC（半潛式甲板重貨載運船）。（資料照，記者洪臣宏攝）

2017-11-06 18:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船今天在法人說明會明確指出，看好造船景氣將在107年逐漸復甦，也將全力爭取海軍及海巡署等國艦國造，同時積極佈局離岸風力發電海事工程市場。

台船董事長鄭文隆、總經理曾國正率相關主管出席法說會，尤其在慶富公司爆發詐貸案、獵雷艦前途未卜，台船動向更引人矚目。

台船指出，海軍已規畫潛艦、新一代主戰艦、飛彈巡防艦、新型兩棲船塢運輸艦等12項未來新建兵力需求，海巡署也將新建235艘巡防艦、巡防艇、巡護船等各式艦艇，二者合計造艦預算上達5000億元，都是台船具有優勢並將努力爭取的業務，因此自明年起，艦艇業務可望成為台船長期穩定的營收與獲利區塊。

國際造船市場低迷多年，台船表示，除了BDI指數持續上揚，根據ABS、ALPHALINER及CLARKSONS RESEARCH等多家海運權威研究機構顯示，貨櫃輪船噸供需已趨於平衡，加上運費上揚，各航商獲利均大有進展，各船型需求與船價將可望由谷底翻轉上升，對台船是一大利多。

台船指出，未來貨櫃輪需求將集中在1萬TEU以上超大型貨櫃輪及2999TEU以下支線型貨櫃輪，呈現兩極化發展，而這兩類船型為台船所專長。尤其支線型貨櫃輪，因亞太市場未來的快速成長與汰換需求強勁，船價頗有上揚潛力。

台船建造的特種船舶，例如DCC（半潛式甲板重貨載運船）ES，SODO（Seaway Optimum Design & Operation）、4INTship智能船舶技術的開發及應用，均獲得國際肯定。台船表示，將把觸角延伸至利潤更佳的離岸風電施工船機，比如TIV（風機安裝平台船）及OSS（離岸風電海上變電站）等領域。

經濟部能源局已訂定2025年累積建置4GW離岸風場建設的目標，台船表示，將籌組海事工程公司，加盟海下基礎鋼構公司及籌獲風電施工船舶成立本土化風電船舶公司，結合國內海事工程施工團隊（M-Team），全力掌握相關風場開發與建置的持續性龐大商機。