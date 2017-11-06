離岸風電商沃旭與世紀鋼簽約 砸50億台北港建廠

2017-11-06 22:59

〔記者黃佩君／台北報導〕全球最大離岸風電商沃旭（Ørsted）預計在台彰化外海打造2.4GW風場，今與台廠世紀鋼構（9958）簽署合作協議，將在2020年初於台北港設置生產線和碼頭，生產離岸風電水下基礎結構供應沃旭。世紀鋼構董事長賴文祥表示，預計總投資額將達台幣50億元。

丹麥沃旭能源是全球最大離岸風電開發商，在台彰化外海啟動「大彰化離岸風電開發計畫」，開發4個風場、總裝置發電容量將達2.4GW，預計可供應280萬台灣家庭所需用電量；該風場若於年底通過環評，將於2019年開始岸上工程建設、2021年起商轉。

今沃旭與台廠世紀鋼構簽署合作意向書，世紀鋼將成為沃旭大彰化風場的首選供應商之一。沃旭表示，以此合作意向書為基礎，世紀鋼構計畫於2020年初在台北港碼頭開始生產離岸風電水下基礎結構，以於2021年起供應「大彰化離岸風電計畫」風場建設工程。

根據目前台灣政府設立離岸風電目標，在2025年前有3GW以躉購費率收購、2.5GW競標，但適用躉購費率者須經過明年一到三月的評選，而國產化程度將為評分重要標準。沃旭今與世紀鋼簽署合作意向書，被認為是爭取通過評選的一大加分動作。

沃旭亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）也表示，沃旭在台離岸風場開發過程中，始終將在地化目標放在核心位置。

他強調，過去一年沃旭已與170家台灣廠商洽談，並且選定約15家廠商進一步溝通合作細節；而世紀鋼擁有大型鋼構生產經驗，也展現投資離岸風電事業的強烈企圖心，很高興能與之合作。

賴文祥也表示，世紀鋼從2013年開始佈局，跨足離岸風電水下基礎結構製造，今年也成立子公司「世紀離岸風電」。他也宣布，世紀離岸風電積將在台北港籌設新廠房，預計2019年底將完成試運轉，預估投資金額達50億元；初期將規劃在16公頃土地上興建兩棟金字塔造型廠房，另規劃16公頃的儲存區來存放水下基礎結構，將創造300至500個直接就業機會。

而根據今雙方簽署的合作意向書，未來世紀離岸風電在台北港生產的離岸風電水下基礎結構，將供應沃旭在2021年離岸風場的建設工程。沃旭也表示，透過此次合作，將持續支持歐洲離岸風電的技術及經驗轉移，以協助雙方未來於台灣離岸風場的合作；此外，雙方合作範圍將不限於水下基礎結構生產供應，還可能延伸到其他機會。