中油董座上任 戴謙：南科經驗可解外界質疑

2017-11-06 17:21

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院上週火速核定南台科大校長戴謙接任中油董事長，今正式交接，新任董事長戴謙強調，行政團隊就是賴清德院長說的「做實事內閣」，他也同樣沒有蜜月期。而面對外界對其專業及年齡質疑，戴謙也強調過去做過的地方成績都非常亮麗，包括南科從甘蔗田變成八萬科技新貴回故鄉，有信心接受外界檢視。

由於前中油董事長陳金德8月去職後，掀起董座卡位戰，經濟部國營會表示，行政院3日核定戴謙擔任中油董座，中油今召開臨時董事會通過此人事案，並同步舉辦交接典禮。

戴謙曾任南台科大校長、國科會副主委、南科管理局局長，是台灣知名農牧專家，有「養鴨博士」稱號；但因其年齡為68歲，超過原規定國營事業董座初任不得超過65歲限制，行政院更專門修改相關辦法，一度引發外界爭議。

面對年齡及專業是否適合執掌中油質疑，戴謙今也正面回應，強調「過去所做過的單位，所展現出來的工作績效，大家都可以去檢驗」，他相當有信心。他也以南科為例，強調從南科籌備處首屆主任開始經營，「是從砍甘蔗開始的」，到現在已有8萬個從業人員，讓年輕朋友「可以在自己故鄉當科技新貴」，成果相當不容易。

而對其年齡限制，他也打趣「現在全世界都知道我68歲」，強調在世界平均年齡高齡化的過程當中，大家應有機會更善用經驗豐富的長者，做經驗傳承。

而對上任後中油首要改革事項，戴謙也說，將秉持中油「安全發展、穩健發展」兩大原則，會特別重視工作的公共安全，以及穩健供油供氣。戴謙說，未來會檢討所有管線安全，而攸關穩定供電的第三接收站目前陷入環保爭議，他也會與環保等單位虛心規劃、檢討，希望國人放心，中油絕對會做出對大家最有利的一個決定。而對三接的環保爭議，他也強調，「任何的生產，一定要跟環境與生態取得平衡。」

此外，他也強調要加強油源控制。戴謙說，過去對中東外交佈局也許不是非常深入，但為因應最近油價波動，中油會更進一步佈局，讓油源更穩定；他也強調，非核家園中油扮演重要角色，若燃煤不是最好的選擇，天然氣就要有更多佈局，而中油對天然氣的穩定取得、儲存量的評估，就變得更重要，他會加強此部分。

而外界也關心他是否會立刻啟動與台電、高雄市府的溝通。戴謙則說，他預計明天就去與台電溝通，但目前尚未敲定行程，「是有放在心裡頭」。而對高雄，他強調那是中油所在地，以企業社會責任角度，對高雄應有一定程度的回饋，所以會盡快去與陳菊市長見面。

而對戴謙上任，中油工會曾發新聞稿表示疑慮，昨工會理事長莊爵安致詞時也表示對行政院派戴謙擔任董事長，「百思不得其解」。不過他也肯定戴謙提出加強工安及穩定的訴求，希望戴謙上任後能加強與工會協商溝通。