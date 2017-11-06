櫃買家族捐贈1919食物銀行 弱勢家庭過暖冬

2017-11-06 16:16

〔記者陳柔蓁／台北報導〕在證券周邊單位裡，櫃買中心做公益衝第一！櫃買中心號召櫃買家族（上櫃、興櫃公司）集聚愛心，捐贈1919食物銀行超過100萬元、4000多公斤白米及許多愛心物資幫助經濟弱勢及陷入急難的家庭。

櫃買中心於11月3日舉辦捐贈典禮。櫃買中心總經理蘇郁卿在致詞時表示：自102年櫃買中心已經連續5年與1919食物銀行合作，104年起邀集上櫃、興櫃公司一起做公益，今年共計有新麥企業、廣錠科技、詠勝昌、威剛科技、先益電子、時碩工業、唯晶數位、鈦昇科技、台灣金山電子、博大科技、真好玩娛樂11家公司熱烈響應。櫃買中心希望透過此活動能喚起更多企業及員工一同幫助及關懷社會弱勢家庭，共同傳遞幸福與愛到台灣各個角落，讓愛心永續經營下去。

新麥企業謝順和董事長表示，企業平時忙於經營業務，不見得有機會發現社會上有需要的人，透過中華基督教協會成立的1919食物銀行，提供企業協助弱勢家庭的平臺，讓企業能幫助弱勢，善盡社會責任，希望日後也能持續參與慈善活動。廣錠科技廖良彬董事長提到該公司甫從興櫃公司掛牌上櫃，深深感受到櫃買市場家族對社會滿滿的關懷，深受感動，並以自身經驗分享幼時曾受到鄰里的幫助，希望能繼續參與櫃買中心這麼有意義的活動，持續發揮愛心。

食物銀行處長張謙方提到，食物銀行成立宗旨就是要集結社會大眾及愛心企業的力量，擴大服務面向，支持弱勢朋友渡過難關，勇於面對希望的明天。