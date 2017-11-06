狹幅波動 新台幣收30.204元

2017-11-06 16:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今續呈狹幅盤整格局，持續缺乏明確走勢，終場以30.204元兌1美元作收，貶值3.2分，台北外匯經紀公司成交量為4.5億美元。

外匯交易員表示，近期外資參與匯市的程度不高，銀行間交投主要以實質性拋補為主，導致新台幣常常一升一貶，而今天整日交易區間主要落在30.19元至30.21元，波動範圍僅2分左右，靜待新的方向指引。

新台幣今以30.210元開出，最高30.195元、最低30.210元，終場收30.204元。