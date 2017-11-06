沙烏地反腐風暴發酵 引發金融商品市場波動

這起沙國政經大地震，令市場擔憂「黑天鵝效應」發生，避險情緒可能升溫，恐促黃金等避險資產價格飆升。（路透）

2017-11-06 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯政府4日成立由王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）領導的「反貪腐委員會」，拘捕多名王室成員及政治高層，這起沙國政經大地震，令市場擔憂「黑天鵝效應」發生，避險情緒可能升溫，恐促黃金等避險資產價格飆升。

綜合媒體報導，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼4日發布「國王令」，正式成立由王儲穆罕默德所領導的具有調查、逮捕、限制旅遊和凍結資產等權限的反貪腐委員會，隨後委員會以涉嫌貪污、洗錢、濫權等罪名下令拘捕號稱「中東股神」的億萬富翁阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）等11名王子，另有數十名現任及前任內閣部長也遭逮捕或撤職，規模之大堪稱沙國史上前所未有。

阿瓦里德被捕消息一出震動全球財經界，其所創立的王國控股公司5日股價重挫 9.9%，接近跌停，連帶使沙烏地股市5日開盤就一度大跌122點；另外布蘭特原油與美國西德州原油期貨（WTI）期貨也應聲大漲，5日交易一度躍增至2015年7月以來新高。

隨著沙國反貪風暴的持續發酵，市場分析，未來避險情緒可能升溫，恐促使避險資產如黃金等價格飆漲，近三週黃金持續下跌，3日收於每盎司1269.20美元，創8月初以來收盤低點。