台船鄭文隆：2022年造船、造艦、離岸風電各1/3

2017-11-06 16:29

〔記者王憶紅／台北報導〕台船（2208）董事長鄭文隆指出，造船景氣有10年大循環，目前是低潮期，趁著低潮時調整各種體質，未來配合政府政策，包國艦國造以及綠能政策，積極發展。

鄭文隆說，目前造船佔營收比約99%，2020年將造船佔比壓低到50%，2022年將造船、造艦以及離岸風電事業各佔比達1/3。

台船今天舉行法人說明會，除看好造船景氣將在107年逐漸復甦之外，也將全力爭取海軍及海巡署等國艦國造業務，同時積極佈局離岸風力發電海事工程市場，以充分掌握相關的龐大商機。

台船公司指出，國際造船市場歷經多年的低迷，目前已有逐漸從谷底爬升的跡象，除了BDI指數持續上揚之外，根據ABS、ALPHALINER及CLARKSONS RESEARCH等多家海運權威研究機構表示，貨櫃輪船噸之供需已趨於平衡，加上運費上揚，各航商獲利均大有進展，對以貨櫃輪為核心產品的台船而言，是一大利多，屆時各船型需求與船價將可望由谷底翻轉上升。

台船同時認為，未來貨櫃輪需求將集中在1萬 TEU以上超大型貨櫃輪及2999 TEU以下支線型貨櫃輪，呈現兩極化發展，而這兩類船型向來為台船所專長。尤其支線型貨櫃輪，因亞太市場未來的快速成長與汰換需求強勁，船價頗有上揚潛力。台船建造前述船型夙有聲譽，因此未來會將主力用於爭取這類訂單。

此外，台船建造的特種船舶，例如DCC（半潛式甲板重貨載運船），早已享譽全世界，加上獨特的節能技術與品牌，例如ES、SODO、4INTship智能船舶技術的開發及應用，皆頗受船東好評，在這些基礎上，台船將再把觸角延伸至利潤更佳的離岸風電施工船機，比如TIV（風機安裝平台船）及OSS（離岸風電海上變電站）等領域。

在積極佈局離岸風力發電海事工程市場方面，台船表示，經濟部能源局已訂定2025年累積建置4GW離岸風場建設的目標，初估總產值約達7204億元，每年運維產值233億元，台船亦已準備就緒，將籌組海事工程公司，加盟海下基礎鋼構公司及籌獲風電施工船舶成立本土化風電船舶公司，結合國內海事工程施工團隊（M-Team），全力掌握相關風場開發與建置的持續性龐大商機。

另一方面，政府目前積極推動國艦國造，海軍已規畫包括潛艦、新一代主戰艦、飛彈巡防艦、新型兩棲船塢運輸艦等12項未來新建兵力需求，海巡署也將新建235艘巡防艦、巡防艇、巡護船等各式艦艇，二者合計造艦預算上達5000億元，都是台船具有優勢並將努力爭取的業務。因此自明年起，艦艇業務可望成為台船長期穩定的營收與獲利區塊。

台船目前正積極進行業務轉型及內部調整，在全球航運市場景氣復甦，以及造船市場可望反轉向上等情形下，未來只要掌握國艦國造、離岸風電海事工程等長期龐大商機，必能趁勢而起，再創營業榮景，發展可期。