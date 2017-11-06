台股創高拉回 中小型股活蹦亂跳

台股連日上演開高走低戲碼，一早即創下近27年半新高，衝到10858.5點，無奈賣壓立刻出籠，指數由紅翻黑，台股收盤下跌14.58點，收在10786.19點，成交量約1125.97億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-11-06 13:47

〔記者卓怡君／台北報導〕台股連日上演開高走低戲碼，一早即創下近27年半新高，衝到10858.5點，無奈賣壓立刻出籠，指數由紅翻黑，台積電（2330）創高後也壓至平盤附近，股王大立光（3008）無力，拖累台股上攻力道，台股收盤下跌14.58點，收在10786.19點，成交量約1125.97億元。

因蘋果iPhone X銷售超乎預期，蘋果美國股價再創歷史新高，但台灣蘋果概念股表現不一，強勢個股集中在PCB、無線充電、人臉辨識相關族群，可成（2474）傳獲得蘋果明年新單，股價轉強，浩鑫（2405）因人臉辨識題材，股價爆量漲停，無線充電題材續旺，凌通（4952）、迅杰（6243）一飛衝天，急奔漲停，新唐（4919）再創波段新高，中小型股相對活蹦亂跳。

反觀股王大立光今日反而相對走弱，台積電因董事長張忠謀看好公司未來發展，早盤台積電股價再創波段新高，鴻海（2317）則在平盤附近上下震盪，權值三王表現平平，聯發科（2454）因博通有意合併高通，今日股價表現相對疲弱。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒分析，國際利多給予台股多頭持續上攻的理由，首先是美股那斯達克指數在蘋果財上季銷售優於預期、iPhone X開賣雙重利多帶動下，再度改寫新高點位，道瓊與S&P 500指數也受惠多家重量級企業財報亮眼加持，表現相當強勢。此外，美國經濟數據持續轉佳，且美國總統川普提名現任理事鮑威爾接任聯準會主席，其貨幣政策立場偏鴿派，有利升息保持溫和速度。

綜合看來，美股高檔態勢仍可持續，加上台股進入第三季財報緊鑼密鼓公布期，不少重要企業的獲利表現出色，替台股多頭注入強心針，且台股仍守穩五日線之上，多頭格局未變；惟需觀察外資對台股態度，目前買超力道稍有減緩，若未來能積極回補，將成為推升台股的另一股力量。