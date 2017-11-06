許璋瑤接證交所年齡不符？ 顧立雄︰未違反規定

2017-11-06 13:05

〔記者王孟倫／台北報導〕行政院政務委員許璋瑤將接任證交所董事長，遭藍委質疑，其年齡超過65歲，專業資格也不夠；金管會主委顧立雄今天回應，許並未違反相關任用資格，過去也有前例，他強調，「這項人事案是他與行政院長賴清德，共同討論決定」。

懸缺2個月的證交所董事長，由前政務委員許璋瑤接任，但立委賴士葆、費鴻泰抨擊，「證交所這麼重要的位置，竟然給許璋瑤接任，這明顯是在酬庸」，立委質疑，為了讓陳金德選宜蘭縣長，把代理縣長吳澤成調走、轉任政務委員，再讓許璋瑤從政務委員退下、改接證交所董座。

賴士葆認為，民進黨是在糟蹋證交所董事長這個位置，況且，許璋瑤有年齡上的資格問題。

對此，顧立雄回應，許璋瑤是以民股董事身分來出任證交所董事長，依現行法令規定，若由政府投資之民營機構，年齡滿65歲需每年提出申請延長一次；若滿68歲，除非有特殊原因，否則，任期屆滿就不能續任。

「過去也有前例，超過65歲以上擔任證交所董事長。」顧立雄說，像1995年當時中國商銀的代表人李仲英、出任證交所董事長為67歲；而吳榮義在2007年，以兆豐銀代表人出任，接任為68歲。

顧立雄表示，許璋瑤現年66歲，他以兆豐銀代表人擔任證交所董事長，一切符合規定；此外，許的專業除了主計與統計，也曾擔讓央行監事，因此，對總體有相當程度瞭解。

此外，立委也關注，許璋瑤人事案是誰決定的？顧立雄強調，依規定，證交所董事長一職是金管會提出、且須經行政院核定，這案子同樣也依照規定辦理，是由自己與賴揆共統討論決定。