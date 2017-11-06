比特幣怎麼買？ 滿足這些你也可以來「挖礦」

波昂比特幣俱樂部專業人士，奧利弗阿爾希特（Oliver Albrecht）建議，滿足幾項相對的條件就可以「挖礦」。（路透，Dado Ruvic攝）

2017-11-06 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕這個月初，加密電子貨幣「比特幣（Bitcoin）」首破7000美元（約新台幣21萬元）關口，引起美國證交所警告應注意首次代幣發行的投資風險；波昂比特幣俱樂部專業人士奧利弗阿爾希特（Oliver Albrecht）建議，其實滿足幾項相對的條件就可以「挖礦」。

根據《德國之聲》報導，奧利弗阿爾希特（Oliver Albrecht）專訪提到，「現在想自己在家，使用個人電腦挖比特幣的時代已經過去了，因為現在針對機器的運轉能力的要求很高，最好是自己組一台比特幣挖礦機，而且這台挖礦機必須被放置在一個通風涼好的地方；最好可以有低廉的電費。」

關於電費成本與相關投資問題，奧利弗阿爾希特以德國電價做為標準，「我想至少需要半年以上的時間才可能能挖到比特幣，一個月按照一台挖礦機耗電約100歐元（約新台幣3500元）計算，那麼挖到一枚比特幣至少需要600至700歐元（約新台幣21000元至24000元）的電錢，而實際情況電費會更貴，這些純粹只是花費在挖礦機上的資金。」

奧利弗阿爾希特提到，現在世界上99%的比特幣挖礦機都在中國，目前組一台挖礦機的價格大約是一台1200美元（約新台幣36000元）；如果想要挖比特幣，目前線上有二、三家公司提供雲挖礦服務，用戶不需要比特幣挖礦硬體設備，而是從位於遠端數據中心的挖礦設備，即可有購買比特幣的挖礦能力。