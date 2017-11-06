「何壽川條款」！遭解職不得擔任證交所董事

金管會主委顧立雄6日出席立院財委會。（記者羅沛德攝）

2017-11-06 12:16

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財委會今天通過立委黃國昌、江永昌等人提案，金控公司董事或監察人如果遭到解職者，除了禁止5年內在金融業任職，也不得擔任金管會的周邊單位董事，包括：證交所、期交所、櫃買中心及集保公司等單位。

黃國昌曾在10月下旬，在立院財委會質詢點名，何壽川（前永豐金董事長）已經遭到金管會解職，而且也被檢調起訴，為何還能繼續擔任證交所董事，當時，證交所總經理李啟賢回應，會協調永豐金證券改派其他法人代表。

對此，黃國昌今天仍緊追何壽川任證交所董事，他詢問金管會主委顧立雄，是否已經處理本案？顧立雄表示，日前，金管會已口頭要求永豐金證券改派人選，但永豐方面不願接受。

顧立雄透露，永豐覺得若此時改派人選，代表他們就錯了，況且，依證券法與公司法規定，並需要一審判決有罪才不能擔任證交所董事，因此，未同意金管會要求改派法人代表。

黃國昌在財委會通過臨時提案，「若金控負責人遭到解職，金管會應運用其監理管制之權限及必要之行政管制作為，禁止其出任證交所等單位之董事」；換言之，不必等到一審判決出爐，只要金管會被解職，何壽川就不能擔任證交所董事。

顧立雄強調，將根據立法院上述決議，正式發函給永豐金證券，要求改派何壽川董事；若永豐仍不為所動、不顧及社會觀感的話，金管會有很多監理權限可以運用。