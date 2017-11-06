立足台灣、打贏世界盃 智崴全球高雄體驗中心亮相

2017-11-06 10:53

〔記者張慧雯／台北報導〕體感設備大廠智崴資訊（5263）子公司智崴全球今（6）日於高雄總部盛大舉辦「i-Ride體驗中心」開幕典禮，現場包括高雄市長陳菊、經濟部次長王美花、行政院南部辦公室執行長黃義佑等人共同參加。

「i-Ride體驗中心」為智崴集團旗艦產品飛行劇院i-Ride，並由智崴全球團隊負責整場規劃與營運，包括飛行劇院的影片製作、場館設計等。開幕影片的內容是團隊經過數月的拍攝與製作，呈現「飛越高雄 This is Kaohsiung」的美景，讓體驗者可彷彿飛上港都的高空，從空中的角度來鳥瞰高雄地標建築、景區風貌及港灣美景，透過身歷其境的飛行體驗的方式，以不一樣的角度來發掘高雄之美。

智崴全球董事長歐陽志宏表示，智崴的飛行劇院今年獲得European Star Awards歐洲主題樂園最佳遊樂設備的第一名，證明高雄出品、台灣製造的產品同樣能獲得歐美一級市場的認可。今天智崴將打贏世界盃的飛行劇院，帶回到高雄軟體園區內，將這幾年所累積的經驗與能量，將最好的體驗中心展示給大家，更期許能以這種「前店後廠」的模式，透過體驗中心的營運，將最好最新穎的科技產品加以組合，為智崴打造體驗樂園的目標作準備，並期望能將此模式複製並輸出到全世界各地。

陳菊也表示，高雄市政府也極力推動體感產業的發展，除積極於政策上協助業者之外，也將在高雄成立體感科技產業聯盟，透過政府與民間的力量，一起在高雄打造體感科技的聚落，成為國際體感科技重鎮，為台灣業者拓展至全世界各地。