中磊第3季 每股獲利1.6元

中磊第三季每股獲利1.6元，今日走跌。（圖擷取自雅虎股市）

2017-11-06 10:47

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊（5388）受惠數位匯流的市場趨勢，第三季合併營收為105.24億元，季增13%，亦較去年同期成長11%，創公司單季營收新高紀錄，稅後淨利達3.89億元，季稅成長達22%，每股稅後盈餘達1.6元。

中磊表示，智慧物聯網的多元發展，帶動下世代寬頻設備升級需求，客戶訂單狀況良好。中磊透過強大的系統整合實力，電信市佔率持續提升，佐以因應業務需求正積極進行的擴廠計畫，蓄積下階段成長動能。

中磊累計前3季營收281.51億元，較去年同期營收275.63億元，成長2%，累計營收亦締造公司歷史新猷，前3季稅後淨利達9.36億元，每股稅後盈餘3.85元。

中磊表示，主力產品如：IAD整合型產品、光纖級產品、Cable DOCSIS 3.x、商用網通設備等出貨暢旺，電信市佔率持續提升。此外，針對下世代網路通訊及AI人工智慧等技術領域，中磊領先推出高附加價值產品，如小型基地台、智慧能源管理、智能醫療、車聯網、LPWA低耗能廣域網路等新興應用，亦備受市場矚目。展望整體景氣，中磊表達樂觀的態度。面對5G通訊新紀元來臨，多元智慧應用將逐步實現物聯網的願景，預期在新市場、新客戶、新產品的挹注下，營運成長可期。