iPhone明年新機殼 凱基郭明錤師點名可成、鎧勝冒出頭

凱基投顧分析師郭明錤預測，明年iPhone機殼的設計提升，主要供應商成長能見度最高的將是可成和鎧勝。（法新社）

2017-11-06 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕iPhone X需求大熱，市場眼光轉向明年新iPhone。被號稱是最抓得住蘋果的凱基投顧分析師郭明錤預測，明年iPhone機殼的設計提升，主要供應商成長能見度最高的將是可成和鎧勝。

郭明錤今天發布報告表示，預估可成明年將獲單價高於現有產品3至4成的iPhone不鏽鋼金屬框與機殼組裝訂單，整體獲利跳增可期。他還透露，可成將獲蘋果Mac新設計訂單，以及AR全系列布局進度優於對手等正向展望。

郭明錤預期，蘋果為改善傳輸品質，明年iPhone金屬框將由更多部件組成，因此需要更多金屬框與機殼組裝產能，在急需新供應商加入以支援工序更複雜、加工時間更久的不鏽鋼需求下，可成將扮演關鍵角色。

郭明錤認為，蘋果未來2年主要機殼供應商為鴻準、可成、Jabil、鎧勝，加上中國長盈精密、比亞迪，他預期明年可成與鎧勝成長能見度有望最高。

針對鎧勝部分，郭明錤表示，鎧勝若今年底到明年第1季初順利通過認證，將首度進入iPhone機殼供應鏈，鎧勝能取得iPhone金屬框與機殼組裝訂單，關鍵在於自動化能力、已是iPhone側邊按鍵供應商，以及與和碩取得綜效。