11/6重要財經新聞一覽

2017-11-06 09:29

寶佳資產管理大買台新金（2887），已為台新金明年6月股東會改選董事埋下變數。據消息人士透露，為力抗寶佳、捍衛台新主導權，台新金董事長吳東亮已初步獲得包括全通、長龍及聯洲等民間3大委託書通路業者的支持，台新更進一步尋求元大證協助，固樁意味不言可喻。

工商時報財經︰iPhone X好威 大立光10月營收 創今年新高

台股股王大立光上週五受惠於蘋果在美股盤後大漲、以及最新款iPhone X正式開賣熱銷等利多激勵，股價以大漲3.64％、5,985元做收，創逾一個半月新高。大立光昨（5）日再傳佳音，公布10月營收達56.14億元、月增率3.2％，再創今年新高和單月歷史第三高；累計前10個月合併營收426.53億元，較去年同期成長13％。

中國時報財經︰四主軸並進 6年釋地1422公頃

五缺記者會啟動！行政院長賴清德今（6）日上午親上火線，召開五缺首場記者會，以「缺地」打頭陣，政院將從提高都會型工業區容積獎勵1.2～1.5倍；產創增訂強制拍賣手段；加強媒合閒置用地2年釋地604公頃；及落實前瞻建設等四大主軸並進，目標6年內將釋地1,422公頃，不容工業區養地囤地。

經濟日報財經︰大立光營收 攀23月高點

股王大立光（3008）昨（5）日公布10月營收56.14億元，雖攀上2015年11月（近23個月）以來高點，也寫下歷史第三高紀錄，但月增率僅約3.1%，增幅不如市場原預期的一成左右，未能改寫歷史新高。

星島日報財經︰孖展超購66倍 易鑫入場費3888元

有望接力閱文（772）成為下一隻全城熱抽新股的易鑫（2858），將於今日起招股， 招股價介乎6.6元至7.7元，每手500股，入場費3888元，集資最多68億元。綜合7家券商孖展預訂已超購66倍，加上初步預留涉及資金高達745億元，有重演閱文熾熱之勢。易鑫上市前獲得騰訊、京東及百度等入股，當中騰訊持有33%股份。主席兼首席執行官張序安表示，自騰訊等成為核心戰略股東以來，一直在客戶數據共享等方面有合作，未來隨著公司規模擴大，會有更多合作機會。