博通將提議每股70美元收購 高通：報價太低了！

博通收購消息傳出，外傳高通認為報價太低。（法新社）

2017-11-06 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕網通晶片龍頭博通（Broadcom）提議以逾一千億美元收購行動晶片大廠高通（Qualcomm），準備於週一前宣布。外界預估高通預計會強烈抵制博通的提議，有親近高通人士認為，每股70美元（總值約1030億美元）遠低於預期的收購價格。高通上周五收盤是每股61.81美元。

綜合外媒報導，博通的顧問在當地時間週日下午群聚在其法律顧問Wachtel Lipton位於曼哈頓市中心的辦公室裡，決定推出最終的報價，目前傳出已向高通提出報價，但很快就被高通回絕。

有熟悉博通人士表示，博通將不惜爭取高通董事會席位以支持其報價。不過外界認為高通會強烈抵制這項提議，主因是高通認為70美元的報價太低了，另外高通也擔心，與博通的任何組合都會引發市場壟斷的擔憂，併購案恐須經過反壟斷審查才能成真。

另外，博通現也把目標放在恩智浦（NXP）半導體，來為它日後收購高通的交易進行鋪路。外界認為，高通面臨和蘋果的專利權訴訟，且收購恩智浦也面臨歐盟反壟斷審查等，這些不明朗因素都拖累高通股價，加上博通股價屢創新高因而有充足銀彈，因此讓博通收購案有機可乘。