台股盤前》外資近期小買小賣 投資人需適度調整

外資近期在台股維持高檔震盪時的操作均為小買小賣，投資人需謹慎檢視手中部位曝險程度並適度調整。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-06 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕上週五（3日）台北股市呈現盤整格局，指數平高開出後不久即維持橫盤整理，在尾盤買盤加持下加權指數最終收在10800.77點，上漲12.26點，成交金額為1130.32億元，三大法人合計買超金額為新台幣8.99億元，外資賣超3.70億元，投信買超0.22億元，自營商買超12.47億元，外資在台股期貨的多單未平倉部位減少2,297口為48,649口。

留意外資近期在台股維持高檔震盪時的操作均為小買小賣，雖外資在台股期貨淨多單部位自10/5以來首度跌破5萬口大關，但尚未見到外資大幅匯出之現象，顯現外資較呈觀望態度，目前台股在漲高追價意願不高的情況下，投資人需謹慎檢視手中部位曝險程度並適度調整。

今日觀察重點：

觀察台股指數是否能守穩在月線之上並再創新高，成交量能否保持大於20日均量，短線盤面主流為蘋概、半導體、被動元件等，選股方向另可留意工業4.0、金融、中國內需股等。

知情人士表示，博通（Broadcom）執行長正考慮以1,000億美元收購高通（Qualcomm），一旦實現，將成為科技業歷來金額最高併購案，博通也將成為無線晶片市場龍頭。此舉對聯發科及台積電的影響將極為深遠。

3008大立光昨（5）日再傳佳音，公布10月營收達56.14億元、月增率3.2％，再創今年新高和單月歷史第三高；累計前10個月合併營收426.53億元，較去年同期成長13％。雙鏡頭及3D感測將對大立光長線需求有利。

機殼大廠可成（2474）法說會明（7）日登場，該公司上季營收創新高，市場高度期待獲利同步跳增之際，預估可成明年將喜獲單價高於現有產品三至四成的iPhone不鏽鋼金屬框與機殼組裝訂單，整體獲利跳增可期。除iPhone新訂單外，可成將獲蘋果Mac新設計訂單，以及AR全系列布局進度優於對手等正向展望。機殼廠的良率將決定毛利率進而影響獲利表現。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供