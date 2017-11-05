台股陷入高檔膠著 投信：留意逢高出貨

2017-11-05 09:49

〔記者卓怡君／台北報導〕台股在10700點與10800點間陷入膠著，稍有上漲即引出賣壓，投信法人建議，權值股表現是突破希望所在，中小型股在財報前夕易遭獲利了結賣壓，短線題材個股或有大漲，但行情變化快速，須注意逢高出貨的籌碼散亂，建議投資應以具有長多前景的類股為主。

富蘭克林華美投信表示，未來指數上攻與否，取決於權值股表現，半導體台廠具有技術優勢，基本面強勁，4G手機晶片、IC設計是重點題材，隨AI等未來性話題日漸明確，就看應用需求是否能由AR、VR與AI題材帶動，促使領導廠商在價值重估過程中有所成長。

Apple財報亮眼，iPhone X預購狀況佳，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，蘋果供應鏈可受惠於此正面訊息，持續看好手機雙鏡頭與3D感測趨勢可望成為主流規格，帶領光學龍頭發展，而相較於過去的蘋概股想法，更看好所謂的「新蘋概」，例如無線充電技術等廠商，具有想像空間，iPhone X上市後，新功能的表現將明朗化，如能滿足消費者使用體驗，新蘋概的投資方向也會更明確。

在移動通訊、高速運算、汽車電子、物聯網四大趨勢下，半導體族群具有發展性，移動通訊相關產業持續創新，3D Sensing技術可望帶起潮流；汽車電子則是熟悉的長多題材，訂單能見度相對較高；高速運算需求則帶動晶圓製造、IP與雲端相關廠商的發展空間。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期受惠國際股市強勁，以及正向的總體數據，進一步提升台股評價，台股本淨比來到1.9倍，為近五年新高，接下來要持續觀察第三季財報、企業未來獲利成長度能，以及潛在政策面變化等因子，獲利預估上修的利多才能進一步帶動台股走揚。

就技術分析來看，廖哲宏表示，目前均線仍為多頭排列，台股在9月份出現黑K後，10月份收在中長紅K，近期的高檔整理則是以盤代跌，如果接下來能守住10月中旬的跳空缺口，盤勢仍是正面看待。簡言之，在基本面未見反轉的當下，10月份大盤強勁氣勢可望延續，不過考量目前評價面，選股優於選市，投資人應該關注中長期成長性的產業。

科技產業的部分，廖哲宏表示，iPhone X的預購表現不差，符合預期。我們認為新機亮點仍在3D感測，目前3D感測僅作為臉部辨識，未來將有更多功能，像是擴增實境（AR）、3D感測的供應鏈可望在未來數年持續受惠。此外，新一代的Apple Watch，具備通話功能，銷售表現不俗，相關供應鏈也值得專注。

對於其他財報表現方面，日前Tesla財報表現不如預期，第四季受到生產瓶頸影響，出貨量不如市場預期。對此，廖哲宏認為，生產線良率將隨時間逐步克服改善，電動車為長期趨勢不變，短期的利空不改變對電動車以及汽車電子正面的看法。另外也仍然看好雲端伺服器、人工智慧、高速運算，以及供需改善的零組件。

傳產金融股方面，廖哲宏表示，變化不大，維持看好工業用紙，此外受惠全球總經持續復甦，工具機產業訂單狀況仍然相當穩定，訂單能見到至明年中，加上中國面板廠及半導體廠建廠需求，對工具機產業仍然維持正面。