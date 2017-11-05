認識世界最快的通道 謝金河籲年輕人做這件事...

謝金河昨天在臉書上表示，年輕人不買股票，是台灣資本市場濳在的大問題，他認為其實年輕人要認識未來的世界，親自下手買1張股票，是打通任督二脈最快的通道。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-05 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕對於現今年輕人不買股票現象，財信傳媒董事長謝金河昨天在臉書上表示，年輕人不買股票，是台灣資本市場濳在的大問題，他認為其實年輕人要認識未來的世界，親自下手買1張股票，是打通任督二脈最快的通道。

謝金河最近在電視台討論年輕人不買股票問題，昨天發文分享個人看法，他以自身經驗舉例，33年前他剛到財訊上班，聽到股票掉頭就走，後來在社長提點下，買了第一張股票後，對經濟現象變得更敏銳。

他分享，買了股票後開始研究股票投資有關的書，猛讀張齡松的股票操作學，甚至持續很長一段時間，騎摩托車到政大社會科學資料中心，並大量閱讀經濟日報、工商時報等，大約幾年的時間，他就從痛恨別人做股票，不知不覺變成專家。

他也提到，現在財訊剛報到的記者被分成兩組，一組研究股票，一組不碰股票，後來發現研究股票的一組比較快進入狀況，對經濟、金融的敏感度也較高。另外他以自己兒子為例，自從買了股票後，現在會主動跟我討論Ai的未來，「有一點股票在手，這個世界立刻變得不一樣！」