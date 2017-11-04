張忠謀自揭秘辛：當年差點被挖去三

2017-11-04 12:18

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長張忠謀今天對媒體爆料，1989年台積電剛成立2年，三星集團會長李健熙因來台視察三星台灣業務，跟他早餐會面時，曾希望他到三星去工作，也邀請他去三星看看，讓他知道成立半導體難度高，他後來也去了，但「望盡天涯路」，路路都不可走，他還是認為台積電就是要走新的商業模式，才能走到今天30年的成功。

台積電今天慶祝30週年慶，張忠謀依往例舉行媒體記者會，對於媒體問三星會長李建熙曾有意延攬他去三星工作往事，張還原真實情況，他說，1989年，李健熙來台跟他吃早餐會面，但那時李建熙似乎不了解他已創辦台積電，言談中「確有意思要我幫三星做事」，他也不希望台灣成立半導體公司，席間提到成立半導體公司需要很多資金、人才等等，「請你來看看就知道」，李健熙開口邀請張忠謀到韓國三星看看。

張忠謀說，其實他不需要李健熙告訴他有關人才、資金等困難點， 他在全球最大半導體公司德儀幾十年，可以說比李更望盡天涯路，但既然李要請他去三星看看，張忠謀還是帶著2、3位主管跟他去三星，三星招待很殷勤，提供免費旅館等等。

張忠謀說，那次看了三星工廠一整天，機器設備看起來都要很多錢，但要回台之前，李健熙就沒有問他是不是放棄台灣的工作？願意到三星？李既然不再提了，意即可能知道他創辦台積電，不會考慮到三星了。

張忠謀指，1983年創立的三星鎖定做DRAM，他去看時，還在努力中，還沒有成功，到1990年後才成功，2000年獨霸全球，對他而言，去看是很重要案例研究，三星從默默無聞、小得一蹋胡塗的公司，到變成很強的公司，台積電也是從默默無聞到非常成功，三星在DRAM也是，顯見路路都不可走的時候，就是要闢新的商業模式。