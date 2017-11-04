綠能屋頂方案下週公布？經長：不預設時間表

經濟部長沈榮津今受訪表示，「綠能屋頂全民參與」方案需要周延，共創三贏才符合外界期待。（記者林菁樺攝）

2017-11-04 11:17

〔記者林菁樺／台北報導〕「綠能屋頂全民參與」方案原訂昨日要對外公布完整計畫，但財務規劃仍在蒐集業界意見因而延宕，經濟部長沈榮津今受訪表示，財務方面要讓效益最大化，不偏袒民眾或建置商任何一方，尋求政府、民間、企業三贏，至於下週能否對外宣布則沒有預設時間表。

政府力推再生能源發展，上月底行政院提出「綠能屋頂全民參與」行動方案，原先將由經濟部補助4成的建置費，能源局一週內提出詳細方案，但傳出政策轉彎，朝向政府零補助、家戶零出資，改由系統建置商出資；沈榮津表示，能源局正在了解系統建置所需的經費，是否朝此方向進行尚未定案，最重要的是如何符合效益最大化。

沈榮津說明，方案規劃需要周延，不偏袒建置商也不偏袒民眾，大家都需要合理利潤，計畫要務實、理性，規劃若不完整，導致財務產生困難，無法支撐，走不下去也不行，要找到對政府、建置者、屋頂提供者最好的營運與財務模式，共創三贏才符合外界期待。

至於五缺中的缺電方案預定於下週三公布，能否共同對外宣布，沈榮津表示，「綠能屋頂、全民參與」和攸關整體供電穩定的「缺電」方案是兩回事，不給同仁壓力，目前沒有預設綠色屋頂方案的公布時程。

他強調，方案內容研擬好、就會盡快公布，也不一定會在下週宣布，主要是計畫內容必須周延清楚。