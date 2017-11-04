台積電風雨中運動會 張忠謀送員工4.56億元大紅包

2017-11-04 10:16

〔〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電 （2330） 今週六在新竹縣體育館舉行今年度運動會，值三十週年慶，格外熱鬧，董事長張忠謀致詞表示，這是他退休前最後一次主持運動會，他很念念不捨，看到員工在風雨中仍抱持高昂士氣，具備運動員精神，他更深深相信台積電會屢創奇蹟。

張忠謀說，雖然今年新台幣升值影響營收，若以台幣計僅百分之四，張忠謀認為「差強人意」，但他大手筆宣布送給3.8萬名員工每人1.2萬元、總計4.56億元大紅包，引起員工開心的一陣歡呼，紛高喊「董事長我愛你！」。