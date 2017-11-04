回應iPhone X高售價 庫克：只是1天1杯咖啡錢

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，如果按照分期付款來看，iPhone X只是相當於每天喝一杯咖啡的價錢，或是一週幾杯咖啡的錢。（法新社資料照）

2017-11-04 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司（Apple）推出10週年紀念機iPhone X，最便宜要價新台幣3萬5900元，是iPhone史上最貴的機型。蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，如果按照分期付款來看，iPhone X只是相當於每天喝1杯咖啡的價錢。

美國時間週五（3日），蘋果公司發布2017年財報，有分析師在財報會上詢問庫克，為何蘋果有信心讓一支手機賣1000美元，庫克回答，「你可以想像其實只不過是1週幾杯咖啡的價格，如果你喝一些不錯的咖啡，iPhone X價格還不到1天1杯的價格。」

庫克表示，「以過去的訂價方式來看，我們並不是想要收取最高價格，而是為我們所能提供的價值而訂出價格」。庫克說，iPhone X有許多在業界領先的偉大新技術，這是一個非常好的產品，且iPhone的剩餘價值往往是行業中最高的，如果用上一代的iPhone舊換新買新手機，能夠換到約300美元，降低買手機的分期費用支出。

蘋果3日發布財報優於預期，截至9月30日第4季營收達526億美元，年增12％，每股稀釋純益2.07美元，年增24％。當天同時也是iPhone X的開賣日，引起大批人潮搶購，蘋果股價3日開盤漲3.7％，創174.26美元的盤中新高，最終收漲2.61％，創下172.50美元的收盤新高。