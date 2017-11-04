張忠謀豪灑4.5億 送台積電員工大紅包

2017-11-04 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕台積電今日舉行員工運動會，也是董事長張忠謀退休前最後1次主持，他宣布由於今年營收、獲利、員工數量都創紀錄，有3萬8000名員工每人都能拿到1萬2000元紅包，總計灑出4億5600萬元。

綜合媒體報導，張忠謀在致詞時表示，他為員工們帶來「小禮物」，現場員工瞬間歡聲雷動。張忠謀說，今年5月31號以前到職的，包括職級60到64的生產線直接人員、職級20到26的行政與技術支援人員、職級31到33的工程師與管理師，約3萬8000人，這個月底都會收到紅包。