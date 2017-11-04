11/4重要財經新聞一覽

2017-11-04 08:59

自由時報財經︰川普提名鮑爾 史上最富Fed主席

美國總統川普宣布提名聯準會（Fed）理事鮑爾（Jerome Powell）出任下屆Fed主席，未二度提名現任Fed主席葉倫續任，打破近四十年來慣例。屬於「中間派」的鮑爾支持緩步升息，可望延續葉倫審慎的貨幣政策路線，並呼應川普鬆綁金融監管的主張。

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蘋果日報財經︰iPhoneX 狂賣5萬支

備受矚目的蘋果10週年紀念機iPhone X昨全球開賣，國內電信業者和經銷商也同步首賣，各實體門市備貨幾乎完售，估全台昨賣出逾5萬支，突破歷年銷售紀錄，以熱門256GB空機價約4萬元計算，首賣業績至少20億元。北市在中華電門市搶到頭香的鄭先生自稱非果粉，蹺課4天、排隊近90小時獲「買1送1」2支iX要送爸媽當耶誕禮物；彰化更有醫院豪氣花164萬元買42支iX送院內醫師。

工商時報財經︰16檔雙低股 搶補漲財

台股昨（3）日再留第14根上影線，盤面多空交戰，權值股牛步、中小型股活潑，欣銓、中鴻、亞翔等16檔價值股，挾低本益比（PE）、低股價淨值比（PB）、法人卡位等優勢，下週蓄勢啟動補漲行情。

中國時報財經︰看好關島潛力 麗寶深耕10年

蔡英文總統「永續南島，攜手共好」太平洋友邦之旅，昨天（3日）下午抵達關島過境，擔任關島台商會榮譽會長、國策顧問的麗寶集團董事長吳寶田，與關島總督埃迪·卡爾沃（Eddie Baza Calvo），一同在機場親迎蔡總統。

經濟日報財經︰15檔法人緊抱 犀利

台股昨（3）日在內資作價下，指數站上10800點，其中，法人牢抱、且技術面呈多頭排列的聯電、晶電等15檔個股，將是行情接續向11000點的攻堅焦點。

星島日報財經︰雷蛇孖展超購80倍 易鑫未招股先爆飛

於閱文（772）凍資期間招股的雷蛇（1337），昨日截孖展，10家證券商共為其借出345.54億元，以公開發售集資4.25億元計超購逾80倍。有證券商稱，雷蛇孖展認購表現未如人意，預計易鑫將能受惠於閱文凍資解凍。有3家證券商已收到450億元易鑫孖展預訂，以公開發售集資6.76億元計，未開售已超購逾66倍，另有4家大行預留達195億孖展額。易鑫傳於下週一招股，同日舉行推介會。