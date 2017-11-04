王令麟為何放手東森電視？友人透露這原因...

東森國際董事會已通過處分東森電視股權案，持股東森電視21.32％股權，以37.78億元交價賣給茂德國際投資公司。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-04 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕東森集團總裁王令麟，決定出售東森國際持有的東森電視21.32％股權，交易對象是建商茂德機構旗下茂德國際投資公司，交易價37.78億元。茂德並同步收購凱雷在東森電視的62％持股、東森電視員工持股，成為東森電視新東家。媒體報導，東森電視歷經多次出售過程，這次終於王令麟願意放手，友人透露了其中原因。

東森電視由王令麟創立，擁有8個頻道，是目前國內最大的電視頻道集團，王令麟曾多次公開表示要娶回「初戀情人」，如今確定退出不玩。

《今周刊》報導，據王令麟友人透露，王令麟這次決定將手中股權賣給茂德，是因王令麟不看好有線電視未來市場，近來中國的網路電視崛起，連台灣人都在看中國劇，因此決定退出，全力發展網路跟OTT（over-the-top，透過網路提供內容與服務）。也有人認為，王令麟仍積極發展網路媒體東森新聞雲，賣掉東森電視並不代表就此退出，也可能以新資金團隊進軍媒體。

《經濟日報》則報導，有市場人士認為，這次交易可能是王令麟與茂德機構總裁張高祥合作，能確保王在東森電視內的實力，因此同意交易案。而東森國際發言人鄭應娜則說，會願意賣給茂德國際，主要考量是賣的對象和漂亮的價格。