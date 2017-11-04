美元上漲升息機率高 黃金連3週下跌

2017-11-04 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國公布經濟相關數據，其中服務業指數上升，就業指數不如預期，美元震盪上揚，漲至7月以來高點，黃金則連帶下跌。

美國供應管理協會（ISM）公布10月服務業指數60.1達12年新高。但新增就業人數低於預期，造成美元震盪上揚，美元指數上漲0.3%至94.995。此外，外界評估Fed12月升息幾成定局。種種因素導致黃金吸引力下滑。

12月黃金下跌8.90美元，或0.7%，收於每盎司1269.20美元，創8月初以來收盤低點。本週下跌0.2%，為連續第三週下跌。